Yılan sanılan oluklu kertenkele, paniğe neden oldu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaputuna giren oluklu kertenkele, yılan zannedilince paniğe neden oldu. Kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ormanlık alana bırakıldı.
İsmet İnönü Mahallesi'nde park halindeki otomobiline binen İskender Doğan, yılana benzeyen hayvanın motor kaputuna girdiğini fark etti. Paniğe kapılan Doğan, itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, oluklu kertenkele olduğu belirlenen hayvanı özel aparatla motor parçalarının arasından çıkardı. Çevredekiler de çalışmayı izleyip, cep telefonuyla görüntüledi. Plastik bidona konulan oluklu kertenkele, ormanlık alana bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-06-16 11:09:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.