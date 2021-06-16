Hatay'da çıkan 8 ayrı hortum korkuttu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan 8 hortum korkuttu.



Akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde denizde çıkan hortum korkuttu. Art arda açıklarda 8 ayrı hortum görüntülenirken, kısa süre sonra sona erdi. Vatandaşlar hortumlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı.

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