Denizdeki iki hortum korkuttu

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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Adana), (DHA) HATAY'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde oluşan ve bir süre sonra kaybolan iki hortum çevredekilere endişe yaşattı.

İlçenin sahil kesimde bulunanlar, Akdeniz açıklarında iki hortum çıktığını görünce kısa süreli endişeye kapıldı. Vatandaşlarca cep telefonu ile kaydedilen iki hortum bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2021-06-16 22:18:31



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