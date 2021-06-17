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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burak Öksüz Hatayspor’da

İHA

Burak Öksüz Hatayspor’da

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Sakaryaspor’dan Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan ligin flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Burak Öksüz’ü transfer etti. Bordobeyazlı ekip 25 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Tecrübeli savunma oyuncusu Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor'da imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen defans oyuncusu Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Burak Öksüz'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun.”
25 yaşında ki stoper daha önce sırası ile Ankara Demirspor, 24Erzincanspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.

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