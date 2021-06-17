Hatay´da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İzzet NAZLI-Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)- HATAY´da polisin durdurduğu TIR'da 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik, istihbarat ekipleriyle ortak çalışma yapan narkotik polisi,
İskenderun-Erzin karayolunda, şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde arama yapan ekipler, 97,84 gram metamfetamin ele geçirdi. TIR'daki M.B., M.A. ve İ.H.O. gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin üst aramasında da bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Ufuk AKTUĞ
2021-06-17 16:46:57
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