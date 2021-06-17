Hatay'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına gözaltı

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İzzet NAZLIMehmet KOCACIK/ HATAY, (DHA)HATAY'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı suçlamasıyla M.S., gözaltına alındı.

Sosyal medya devriyesi yapan siber polisi, terör örgütü DEAŞ'ın yayın organı internet sitesinde yayınlanan propaganda görüntülerini analiz etti. Ekipler, görüntülerdeki kişinin, Kırıkhan ilçesinde yaşayan M.S. olduğunu tespit etti. Evine dün baskın yapılan M.S., gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan M.S., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan İzzet NAZLI, Mehmet KOCACIK

2021-06-17 16:47:04



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