HADO ticaret ve turizme katkı sağlayacak Başkan Savaş: "Hatay Deniz Otobüsü projesinde sona yaklaştık"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ticaret ve turizme katkı sağlaması adına başlattıkları Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesinde sona yaklaşıldığını söyledi.

Başkan Doç. Dr. Lütfü Savaş, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek gazeteciler ile bir araya geldi. Gündemi değerlendiren Başkan Savaş, başlattıkları projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesinde sona yaklaşıldığını belirten Savaş, “Biz İskenderun’un daha fazla gelişmesini ve Serbest Bölge olmasını istiyoruz. İskenderun endüstri ve buna bağlı gelirlerde Hatay’ın lokomotifi konumunda. Şehrimiz için denizden daha fazla faydalanmak istedik. Ticaret ve turizme katkı sağlaması adına HADO projesini başlattık. Bu şehrin evlatları olarak şehrimizin güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Türk bayrağımız Akdeniz’de dalgalansın diye bu adımı attık” ifadelerini kullandı.

EXPO’nun dünyadaki üçüncü büyük uluslararası organizasyon olduğunu belirten Savaş, “EXPO’yu yapmak yürek, bilek ve zihin gerektirir. Yüreği yetmeyenler bunu hayal bile edemez. Bizimle dalga geçenler orayı bitirmeyelim diye uğraşıyorlar. Ankara’da istihkakımızı kesmek için uğraşıyorlar. Dünya bahçeleri ve dünya mutfakları EXPO sürecinde de sonrasında da hep burada olacak. EXPO ile her türlü fuarı ve organizasyonu yapabileceğimiz alanlara sahip olacağız” dedi.

Hatay’ın verimli topraklara ve sulanabilir arazilere sahip olduğunu söyleyen Savaş, “Şehrimiz coğrafi olarak çok önemli bir yere sahip. Teknoloji üretiminde dünya ülkelerini yakalayamıyoruz. Gıda üretiminde bunu yakalayalım ve En’lerin içinde yer alalım diye kırsal kalkınma projemizi başlattık. Kooperatiflerin üzerinde bir şirket kurduk. Bunu da şirket kırsal kalkınmaya lokomotif olsun, ürünleri endüstri ve uluslararası ticaretle buluştursun diye yaptık. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız kendi toprağını terk etmeden ürününü üretsin ve para kazansın istedik. Bunu başarırsak ülkemiz bu alanda ilk 5’e giren dünya ülkesi olur” dedi.

Hatay’da yapılan projelere verdiği destekten ötürü Hatay Valisi Rahmi Doğan’a teşekkürlerini ileten Savaş, “Sevgide serbestlik vardır ama saygıda mecburiyet vardır felsefesi ile çalışıyoruz. Sayın Valimiz bugüne kadar Hatay adına yaptığımız projelerde bize destek oldu. Projelerimizi devlet adamı olarak destekledi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin buradaki en büyük temsilcisi olan Valimizin kırsal kalkınma, HADO ve EXPO projelerimizi desteklemesi kadar doğal bir şey yoktur. Bunun için şehrim, partim, belediyem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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