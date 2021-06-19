Samandağ'da yamaç paraşütü şampiyonası coşkusu Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap Yarışması Hatay'ın Samandağ ilçesinde başladı

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap Yarışması Hatay'ın Samandağ ilçesinde başladı.

Çevlik sahilinde yapılan şampiyonaya, Hatay dahil 30 ilden toplam 50 sporcu katıldı. İlçeye bağlı Kapısuyu mahallesinde bulunan dağın eteklerinde başlayan ve Çevlik sahilinde bulunan alanda sona eren yarışmaya katılan sporcular, derece elde etmek için ter döküyor.

Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdal İlker, "Bugün Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasının 3. etabındayız. Bu etabımız bizim için çok önemli. Çünkü Hatay’da 2 sene önce yaptığımız yarışmalarda da çok güzel uçuşlar yapılmıştı. Buranın havası, coğrafyası, iniş alanı ve kalkış alanı uçuşlara çok müsait. Dolayısıyla yarışmacıların severek ve ilgili ile geldikleri bir yerdir. Hava Sporları Federasyonu olarak bu yarışma da her sene 5 etap yapıyoruz. 5 etabın sonucunda Türkiye şampiyonası oluyor. Yarışmacılar bu 5 etaba katılıyorlar. İlk etap Adana’da 2. etap Bursa, 3. etap Samandağ oldu ve bundan sonraki 4. etap Burdur ve 5. etap da Adana’da. Bu yarışmaların sonuçları toplandığında en son Türkiye Şampiyonası sıralaması ortaya çıkacak ve sıralama sonucunda da erkeklerden ilk 4 sporcu milli takıma girecek, kadınlardan da en iyi bir sporcu milli takımda yer alacak. Toplamda 5 kişilik milli takıma seçilecek. Önümüzdeki sene bu sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılacak" dedi.

Yamaç paraşütü dalında 5 Türkiye şampiyonu ve 1 dünya şampiyonu olan Kerem Dinçer, "Dün antrenman uçuşumuzu yaptık. Bursa’dan geliyoruz ve buraya da ikinci gelişimiz. Bugün hava tam limitlerde bir rüzgarımız var. Rüzgardan dolayı hedefe doğru gelmekte zorluk çekiyoruz. Yavaş yavaş uçuyoruz ve bu yüzden de yarışma biraz yavaş geçiyor. Ama düzeleceğini umuyoruz. Biraz da turun hızlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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