Hatay'da kuyudan insana ait olduğu sanılan kemikler çıktı

İzzet NAZLISamim SELÇUK/ HATAY, (DHA)- HATAY´da, çiftçinin tarlasındaki su kuyusunda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çene ve kol kemikleri bulunurken, incelemeye alındı.
Altınözü ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi´nde ismi öğrenilemeyen çiftçi, tarlasındaki uzun süredir kullanılmayan su kuyusunda tadilata başladı. Kuyunun içine inen çiftçi, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çene ve kol kemiklerini buldu. Çiftinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve cumhuriyet savcısı geldi. Yapılan incelemelerin ardından kemikler, incelemeye götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK
2021-06-21 17:35:02
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