Hollanda-Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont Hatay’da

HollandaSuriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Hollanda Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, heyeti karşıladı.

Daha sonra Vali Doğan, Hollanda Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Emiel De Bont ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.