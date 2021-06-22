10 yıl hapis aranan FETÖ sanığı öğretmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DÖRTYOL (Hatay), (DHA)HATAY'da, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan eski öğretmen M.T., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.T.'nin Yeşil Mahallesi'ndeki evde gizlendiği saptadı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan M.T., hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI-Sedat İSKENDEROĞLU

2021-06-22 15:49:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.