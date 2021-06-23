Atakaş Hatayspor kongreye gidiyor

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, olağan genel kurul kararı aldıklarını bildirdi. Bordo-beyazlı kulüp, 9 Temmuz´da kongreye gidecek.

Atakaş Hatayspor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada olağan genel kurul kararı aldıklarını bildirdi. Kulübün açıklamasında, "Atakaş Hatayspor Yönetim Kurulu, Nihat Tazearslan başkanlığında, dernek merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararı oy çokluğuyla almıştır. Derneğimiz Olağan Genel Kurulu´nun, 09.07.2021 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK salonunda saat 18:00´de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.07.2021 tarihinde, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-23 14:09:57



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