Hatay’da 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya'da bir evin bahçesinde 110 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekinci Mahallesi'nde bulunan evde ve bahçesinde yapılan aramada boyları 30 santimetre ile 3 metre arasında değişen toplam 110 kök Hint keneviri .bitkisi ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli İ.Y hakkında adli işlem yapıldı.

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