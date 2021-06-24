Hatay´da 22 bin kaçak makaron ele geçirildi

İzzet NAZLIUfuk AKTUĞ/ HATAY, (DHA)HATAY´da, makaron kaçakçılığı ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 22 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından makaron kaçakçılığı ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin Yıldırımtepe Mahallesi'nde İ.A. ve Y.D.´nin adresinde yaptıkları aramalarda, 22 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun İzzet NAZLI, Ufuk AKTUĞ
2021-06-24 13:08:59
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