Hatay´da 22 bin kaçak makaron ele geçirildi



İzzet NAZLIUfuk AKTUĞ/ HATAY, (DHA)HATAY´da, makaron kaçakçılığı ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 22 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından makaron kaçakçılığı ve satışını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin Yıldırımtepe Mahallesi'nde İ.A. ve Y.D.´nin adresinde yaptıkları aramalarda, 22 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun İzzet NAZLI, Ufuk AKTUĞ

2021-06-24 13:08:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.