Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor Kulübü, Trabzonspor ile yolları ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi´yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, daha önce Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-24 15:45:32



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