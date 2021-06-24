Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Atatürk, Kurtderesi ve Çiğdede mahallelerinde bulunan 3 adrese baskın düzenledi. Adreslerdeki aramada evlerin bahçesine ekilmiş toplam 47 kök Hint keneviri ile 1 kilo 275 gr kurutulmuş esrar tespit edildi. S.B. ve O.Y. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.