Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı

Can ÇELİKUfuk AKTUĞİzzet NAZLIEser PAZARBAŞI/HATAY,(DHA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katıldığı açılış töreniyle Hatay Stadyumu hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan stadyumun da aralarında olduğu projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, Cumhur İttifakı il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda davetli katıldı.

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 25 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı. 25 bin seyirci kapasiteli stadyumda, 24 adet loca bulunuyor. Toplamda 142 milyon 900 bin liraya mal olan stadyumun zemini doğal çim olacak. Stadyumda ayrıca bin 500 araçlık otopark alanı da olacak.

Törende yaptığı konuşmada dünya ile birlikte Türkiye'nin de yaklaşık 1,5 yıldır koronavirüs salgınının etkisi altında olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun sağlık hizmetlerinden gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yürüttü. Gelişmiş ülkeler bile çok ciddi bocalarken pek çok alanda çaresizliğe mahkum olurken, biz meselelerimizi çözerek yolumuza devam ettik. Salgın dönemi aynı zamanda kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde arayan zihniyetin gerçek yüzünü de görmemizi sağladı" dedi.

2021-06-25 18:24:11



