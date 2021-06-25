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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz (2)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz (2)


'ERKEN SEÇİMİN TARİHİ BELLİ; HAZİRAN 2023'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi ile Atakaş Hatayspor'un ev sahipliği yapacağı stadyumun açılışının ardından AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada parti teşkilatı mensuplarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yaşadığı 19 yıl içinde 15 seçimin her birinin kendi içinde öneme sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun milletimiz bu seçimlerin tamamında da sandıktan AK Parti'yi birinci çıkartarak mücadelemizde bize destek olmuş, güç vermiş, yol açmıştır. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna bağlayabilmesi açısından en kritik dönemeci kapsıyor. Sizlerden bu anlayışla 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü bile boş bırakmadan gecegündüz çalışmanızı istiyoruz. Hatay'la birlikte ülkemizin tamamında hiçbir istisna olmaksızın her haneye mutlaka, tekrar tekrar gireceğiz. Gittiğimiz her yerde güler yüzümüzle nezaketimizle, yapıcı yaklaşımımızla kazanmadık gönül bırakmayacağız. Bizde ne olacak? Tevazu. Gurur, kibir bizden uzak olacak. Bize gurur, kibir yakışmaz. Bir yandan şehre ve ülkeye yaptığımız hizmetleri anlatırken, bir yandan da büyük ve güçlü Türkiye hedefimizi milletimizle paylaşacağız. Bu ülkede insanımızın hayatına dokunan her alanda ne yapıldıysa altında AK Parti'nin imzasının olduğu, bundan sonra da ne yapılacaksa AK Parti'nin yapacağı gerçeğini herkese göstereceğiz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, enerjide, tarımda yaptıklarımızı anlatacağız. Dış politikada ne yaptık ne yapıyoruz ne yapacağız bunları anlatacağız. Muhalefet partilerinin ne ülkeye ve millete umut açıklayacak vizyonları ne de verdikleri hesapsız kitapsız sözleri hayata geçirebilecekleri dirayetleri olmadığını her vatandaşımıza anlatacağız. Bunların yalandan başka bir vizyonları yok. Bilhassa gençlerimizi gelecekleri ve hayalleri konusunda kendilerine yol açacak, destek verecek imkan sağlayacak tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz. Her dönemde tevessül edildiği gibi bu süreçte de partimize yapılan saldırıların, atılan iftiraların, yürütülen karalama kampanyalarının asıl amacının ülkemizi kalkınma ve büyüme rayından çıkarmak olduğunu anlatacağız. Gezi'de mesele nasıl ağaç değilse, 1725 Aralık'ta nasıl mesele hukuk değilse, 15 Temmuz darbe girişiminde nasıl mesele Türkiye değilse, bugünkü saldırıların da gayesinin hakikat arayışı olmadığını tüm millete göstereceğiz. Hamdolsun milletimiz bugüne kadar oynanan her oyunu görmüş, kurulan her tuzağı deşifre etmiş, yazılan her senaryoyu boşa çıkarmıştır. Milleti ve devletiyle tek vücut olan Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermemiştir, vermeyecektir" dedi.
ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI: HAZİRAN 2023
Erken seçim çağrılarına da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hayatları yalan, yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar erken seçim, nereden çıktı bu ya? Erken seçimin tarihi belli Haziran 2023. Boşuna çabalamayın. Şunu unutmayın; 20 yıl öncesinin Türkiye'si ile veya Hatay'ı ile bugünkü Hatay'ı karşılaştırdığınızda o günün gençleri bugünkü Hatay'ı bilmez. Onlara anlatacaksınız. Elimizdeki belgelerle, bilgilerle anlatacaksınız. Z kuşağı falan diyorlar ya bunlara anlatacaksınız, bilmezler. Onlara bunları hatırlatacaksınız. AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak ülkemize daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz. 2023 seçimlerine kadar her çalışmayı bu anlayışla yürüteceğiz. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların karşısına büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha sıkı şekilde sarılarak çıkacağız. Ülkemizle ilgili heveslerini saklama gereği, özellikle sağlık, bunların hayatında böyle bir şey var mı? İşte bir zamanlar SSK'nın başında olan zat, bugün ana muhalefetin başında. Bu zatın SSK'nın başında olduğu zamanlar, onları hemen teşkilatımızdan temin edin, Savaş Ay'ın programındaki Bay Kemal'in programını tüm teşkilata izletin, görsünler. O zamanki hastanelerimizin hali neymiş, görsünler. Bunları görüntülü olarak izletin, gençler bunu bilsinler. Şimdi ise hastanelerimiz nasıl, bunu da görsünler. Muhalefetin dışardan ve içerden aldığı gazla doğrusuna, yanlışına bakmaksızın buldukları her malzemeyi kullanarak sahada boy gösterdiğini müşahede ediyoruz. Bakın şu anda sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri Amerika da dahil, kovid ile ilgili aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor, biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. İngiltere'de bugün 100 sterlin gibi rakamla aşı yapılıyor. Bizde böyle bir şey yok. Biz tam aksine yeter ki aşı yaptıralım diyoruz. Yoğun bir şekilde bu kampanyalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim çok daha güçlü şekilde sahaya çıkarak milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır. Bu konuda sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarının ardından AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, Kur'an-ı Kerim Rahlesi hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİKUfuk AKTUĞİzzet NAZLI-Eser PAZARBAŞI
2021-06-25 18:32:57

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