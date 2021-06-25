Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni adımların hazırlıkları içindeyiz (3)

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ANKARA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi ve Atakaş Hatayspor'un yeni stadyumunun açılışını yaptığı Hatay'dan ayrıldı. Erdoğan, beraberindeki bakanlar ile birlikte uçakla Ankara'ya gitti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK

2021-06-25 19:35:30



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