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Hatay’da inekleri otlatmaya götüren çoban, Asi Nehrinde ölü bulundu.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesinde çobanlık yapan Muhammed Bekir (40) inekleri, otlatmak için Asi Nehri kenarına gitti.

Bir süre sonra ineklerinin geri çiftçiliğe döndüğünü fark eden çiftlik sahibi İ.A. çobanın gecikmesi üzerine çevrede aramaya başladı. Nehir üzerinde karartı gören çiftlik sahibi, yüzerek yaklaşınca çoban Muhammed Bekir‘i hareketsiz halde buldu.

Haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çobanın cansız bedeni otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırdı.

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