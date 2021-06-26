Çaldığı eşyalarla yakalanan zanlı tutuklandı

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Hatay’ın Payas ilçesinde çaldığı eşyalarla yakalanan hırsızlık zanlısı 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması kapsamında farklı tarihlerde ilçede hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirlediği şüpheli M.G. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet seri numarasız pompalı tüfek, 1 adet namlusu açılmış kurusıkı tabanca, 4 adet kamera, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet televizyon, 1 adet masaüstü bilgisayar, çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi M.G. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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