Sınava geç kalan işitme engelli genç kız, sinir krizi geçirdi

Ali ARSLAN/HATAY, (DHA)HATAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geciktiği için salona alınmayan işitme engelli Didem Öğdü, gözyaşlarına boğuldu.
YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için saat 10.00'da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne gelen Didem Öğdü, sınav salonunu karıştırıp başka fakülteye gitti. Saat 10.15'teki sınav için çevredekilerin yardımıyla Eğitim Fakültesi önüne gelen Öğdü, geciktiği için salona alınmadı. Fakülte önünde sinir krizi geçiren ve dakikalarca gözyaşı döken Öğdü'yü veliler teselli etmeye çalıştı.
Telefona yazdığı mesajlar ile iletişim kurmaya çalışan Didem Öğdü'ye yardım eden polisler, genç kızı adresini öğrenip evine götürdü.DHA-Genel Türkiye-Hatay Ali ARSLAN
2021-06-26 14:23:51
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