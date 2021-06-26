Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

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Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "26 Haziran 2021 günü saat 14.00 sıralarında Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesi'nde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 3 şahsın hayatını kaybettiği, 3 şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlendi. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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