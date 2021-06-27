Hatay'da, Suriye'deki orman yangını tedbiri

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Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin Lazkiye kentinde 3 farklı bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de görüldü.

Yayladağı ilçesinin karşısında bulunan Lazkiye kentinde 3 farklı bölgedeki ormanlık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar, sınırın Türkiye tarafından da görüldü. Alevlerin Türkiye topraklarına sıçrama ihtimaline karşı sınırdaki askeri bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Emek ÇAKILI

2021-06-27 16:23:22



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