Suriye'deki orman yangını sürüyor, sınıra ekip sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLIEmek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)SURİYE'nin Lazkiye kentinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın devam ediyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinde dün 3 farklı alanda orman yangını çıktı. Alevlerin Türkiye topraklarına sıçrama ihtimaline karşı sınırdaki askeri bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki önlemi devam ederken, yangının etkisini azalttığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLIEmek ÇAKILI

2021-06-28 15:51:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.