Hatay'da betonlaşmaya tabutlu eylem Samandağ ilçesinde çarşı merkezinde betonlaşmaya karşı tabutlu eylem yapıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çarşı merkezindeki betonlaşmaya karşı tabutlu eylem yapıldı.

Hızla betonlaşan ilçe merkezindeki yeşil alanların artırılmasını isteyen Nefes Almak İstiyorum İnisiyatifi, kent merkezinin betonlaşmasına tabutlu tepki gösterdi.

"Yeşil bir kent meydanı istiyoruz" pankartı ve tabut ile yürüyüş yapan gruba, çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Eyleme katılan vatandaşlardan Sinem Kayıkçı, "Yeşil alanlardan arındırılmış bir çevrede yaşamak istemiyoruz. Özellikle yeşil alanların kent meydanlarının yok olmasını istemiyoruz. 2017 yılından beri bu alanın ve çevresinin hem trafik sorunlarından hem de ağaçlardan arındırılmasından dolayı yeşil alan için mücadele başlattık. Bu mücadelemizde sona geldiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bütün mücadelemize rağmen burası hala beton bir halde. Biz 2017 yılından beri betonlaşma hastalığına yakalandığını düşündüğümüz bu alanın tabutunu taşıyarak tepkimizi gösterdik" dedi.

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