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Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

DHA

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) HATAY´da St.Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu. 
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum ve Jan Dellüler´in yönettiği ayinde, ilçelerden gelen dini liderler ile birlikte ilahi ve İncil'den bölümler okudu. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen ayinde, dualar edildi. Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-06-28 21:45:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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