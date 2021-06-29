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Dr. Dablan: "Çocukluk çağı obezitesini önleme, anne karnında başlar"

İHA

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevcan Dablan, çocukluk çağı obezitesini önlemenin, anne karnında başladığını bildirdi.

Dr. Dablan: "Çocukluk çağı obezitesini önleme, anne karnında başlar"

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevcan Dablan, çocukluk çağı obezitesini önlemenin, anne karnında başladığını bildirdi.
Dr. Sevcan Dablan, tüm dünyada ciddi bir sağlık tehdidi olan obezitenin, özellikle çocukluk döneminde önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, ailelere önerilerde bulundu. Çocukluk çağı obezitesine neden olan faktörlerden söz eden Uzm. Dr. Sevcan Dablan, “Çocukluk çağı obezitenin yüzde 1 veya 2’si, altta yatan hastalıklara ve sendromlara bağlıdır. Obezitenin nedeni daha çok, alınan kalorinin harcanan kaloriden fazla olmasıdır. Sağlığa olumsuz etkileri olan sedanter yaşam tarzı (ulaşım için yürüme yerine araba kullanılması, ekran başında çok vakit geçirme, akademik başarı kaygısıyla fiziksel aktiviteler azalmıştır ve fazla karbonhidrat, şekerli içecek tüketimi) nedeniyle çocuklar, obezite riskiyle karşı karşıyadır. Uyku süresi kısa olan çocuklarda, obez olma riski daha fazladır. 6 yaş sonrası obez olan çocukların, ileri dönemde obez olma oranı, olmayan çocuklara göre artmıştır. Obezite; insülin direnci, karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları, hipertansiyon, psikolojik sorunlar, kanser ve kemik erimesi riskini arttırmaktadır” açıklamasında bulundu.
Çocuk obezitesine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler veren Dr. Dablan, “Çocukluk çağı obezitesini önleme, anne karnında başlar. Hamilelik öncesi normal kilonun korunması, gebelik süresinde normal kilo alımı, gebelikte sigara içilmemesi, anne adayının orta derecede egzersiz yapması önemlidir. Doğumdan itibaren ise anne sütü ile beslenme desteklenmelidir. İlk 1 yaş beslenmesinde; sebze, meyve, tahıl grubu, kırmızı et, tavuk ve balık eklenmesi, şeker ve tuzun kesinlikle verilmemesi, hazır gıdalardan kaçınılması gerekir. İlk 2 yaş; televizyon, tablet, cep telefonu hiç olmamalı, 2 yaş sonrasında 2 saati geçirilmemelidir. Çocuklarda düzenli uyku önemlidir. Ayrıca ailede düzenli ve sağlıklı beslenmenin oluşturulması gerekmektedir. Okul ortamında sağlıksız yiyeceklere ulaşımın sınırlandırılması önemlidir” dedi.

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