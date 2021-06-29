Hatay´da asayiş operasyonu: 9 tutuklama

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde satma, ev ve iş yerlerinden hırsızlık gibi çeşitli suçlara karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince, ilçe merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu, elektrikli bisiklet, kıyafet ve küçükbaş hayvan ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-29 12:53:59



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