İlk mağara kilisede dünya barışı için dua ettiler



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki St. Pierre Kilisesi'nde, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı dolayısıyla düzenlenen ayini, Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti. Kilise bahçesinde başlayan törende dünya barışı için dua eden Monsenyör Paolo Bizzeti, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verdi. İlahilerin okunduğu, duaların edildiği ayin sonrası, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünüp yendi.

Tören sonrası konuşan Antakya Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Jan Delüller, bayramın dünyaya huzur getirmesini diledi. Delüller, "Bugün dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilise'sinde bu kutlamayı coşkuyla yapıyoruz. Petrus ve Pavlus, Antakya için çok önemli iki azizdir. Çünkü Antakya Hristiyanlık'ta, ilk Hristiyan isminin verildiği bir yer ve Hristiyanlık'ın yayıldığı kent olması nedeniyle çok kutsal bir şehirdir. Azizlerin ruhu, bugün bu şehrin üzerindedir. Biz bu şehirde, iki bin yıldan beri bu coşkuyu ve bu azizlerin bıraktığı mirası coşkuyla yaşıyoruz. Antakya, dünyada önemli bir tarih, önemli bir kültür ve önemli bir inanç merkezidir. Bu nedenle bütün dünyaya buradan bir mesaj vermek istiyorum. Sevginin, kardeşliğin, dostluğun şehrinden bütün insanların birbirleriyle dostça, barış içinde, Tanrı'nın iradesinin isteğine göre yaşamalarını diliyoruz ve herkese iyi bayramlar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-29 12:54:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.