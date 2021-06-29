Hatay'da FETÖ operasyonuna 5 gözaltı

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı´nın FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/periyodik olarak arandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, düzenlenen operasyonla biri aktif görevde asker, 4´ü askeri öğrencilik ile ilişiği kesilen toplam 5 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-06-29 13:44:08



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