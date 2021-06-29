Başına yorgun mermi düşen çocuk yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde başına, nereden geldiği henüz belirlenemeyen yorgun mermi düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de ikamet eden 12 yaşındaki Talha A. isimli çocuk evlerinin önünde oturduğu sırada başına isabet eden sert bir cisimle yaralandı.

Talha A.'nın kanlar içinde kaldığını gören ailesi 112'yi arayarak yardım istedi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan çocuk önce Dörtyol Devlet Hastanesine ardından İskenderun ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yapılan tetkik ve muayenede Talha A.'nın başına isabet eden cismin bir maganda tarafından ateşlenen silahtan çıktığı değerlendirilen yorgun mermi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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