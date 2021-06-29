Gölde kayık alabora oldu: 1 ölü



Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde göle açıldıkları kayığın alabora olmasıyla suya düşen 4 gençten Birol Bilgin (18), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'ndeki Adalar Gölü´nde meydana geldi. Piknik yapmak için göl kenarına giden 4 arkadaş, iddiaya göre bir süre sonra kayıkla açıldı. Suda ilerleyen gençlerin kayığı, bilinmeyen nedenle alabora oldu. 4 genç, kayıktan suya düşerken, durumu fark eden çevredekiler ise onları kurtarmak için göle atladı. Yardıma koşan vatandaşlar suya düşen gençlerden 3'ünü kurtarıp, kıyıya çıkardı. Birol Bilgin ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölde arama çalışması yapan AFAD ekibi, Bilgin´in cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan 3 genç sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Kırıkhan Devlet Hastanesi´ne götürülürken, boğulan Bilgin´in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2021-06-29 20:39:15



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