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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıseki Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. B. idaresindeki 31 M 7611 plakalı yolcu minibüsü, Y.Ç. kontrolündeki 31 YS 288 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgimi soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-06-29 21:51:20



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