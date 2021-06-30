Başkan Savaş: "Dünya mutfağı olma yolunda ilerliyoruz"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’ın dünya mutfağı olma yolunda ilerlediğini söyledi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gastronomi Turizm Fuarı’na katılan Başkan Savaş, hem Hatay Büyükşehir’in hem de Hataylı işletme ve kooperatiflerin stantlarını ziyaret etti.

Lütfü Savaş fuarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’e de Hatay mutfağını tanıtarak çeşitli ikramlarda bulundu. Başkan Savaş, “Hatay 2017 yılından itibaren UNESCO tarafından tescillenmiş gastronomi şehri olarak ilan edildi. Dünya mutfağı olma yolunda ilerliyoruz. Dünyaya da tanıtmak için EXPO’yu yapıyoruz” dedi.

Hatay’ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Savaş, “Hatay 9 yılı aşkındır Suriye ile ilgili problemlerle anılıyor ama Hatay ayakta ve yılladır biriktirmiş olduğu değeri var. Medeniyetler şehri olması, derin bir kültüre sahip olması, yedi tane ilçenin denize komşu olması açısından önemli bir şehir. Ayrıca Hatay, 13 medeniyete ev sahipliği yapıp yüzyıllarca Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Anadolu arasındaki önemli bir ticaret merkezi olan bir şehir. 600’ün üstünde yemek kültürüne sahip belki de Türkiye’de ilk ve tek şehir. Bu nedenle UNESCO tarafından tescillendi” dedi.

Fuarda aşurdan kabak boraniye kadar birçok yemeği tanıttıklarını ifade eden Başkan Savaş, “Mutlaka misafirlerimizin Hatay’a gelmesini bekliyoruz. Hatay bir mozaik şehri. Kendi insanlarının mozaik olması dışında dünyanın en büyük mozaik müzesi ve dünyanın en kaliteli mozaik oteli de Hatay’da. Herkesin Hatay’ın güzelliklerini görmelerini ve mutfak lezzetlerini tatmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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