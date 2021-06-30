AB desteğiyle Hatay’da inşa edilen hastanede sona geliniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AB desteğiyle Hatay’da inşa edilen hastanede sona geliniyor

İHA

AB desteğiyle Hatay’da inşa edilen hastanede sona geliniyor

Sağlık Bakanlığı’nın Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzaladığı anlaşma kapsamında, AB hibe desteğiyle Hatay’ın Dörtyol ilçesinde inşa edilen devlet hastanesinin yapımında sona geliniyor. Yeni hastane, bulunduğu konum itibariyle yaklaşık 250 bin kişiye çok daha nitelikli, kapsamlı sağlık hizmeti sunacak.
Avrupa Birliği’nin 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne sağladığı 40 milyon Euroluk finansman ile Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yönetimi altında inşaatı hızla ilerleyen yeni Dörtyol Devlet Hastanesi projesi 2018 yılında başladı.
Dörtyol, Erzin, Payas ve çevre bölgede yaklaşık 250 bin kişiye hizmet verecek yeni Dörtyol Devlet Hastanesi’nin 2022 yılının başında hizmet vermeye başlaması planlanıyor.
Dörtyol ilçesinde Avrupa Birliği’nin finansmanı ile Fransız Kalkınma Ajansı ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından uygulaması gerçekleştirilen, “250 Yataklı Yeni Dörtyol Devlet Hastanesi” projesinin birinci basın tanıtımı ile hastane inşaatı ve saha tanıtımı yapıldı.
Tanıtım toplantısına katılan ve yüzde 72,5 oranında tamamlandığı açıklanan hastane binası alanını ziyaret eden Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, “Görünen o ki, bölgenin en güzel hastanelerinden birine Dörtyol sahip olacak” diye konuştu.
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech yaptığı konuşmasında, "Bugün sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Bu güzel hastanenin ilerleyişinden çok mutluyuz. Avrupa Birliği ile beraber Suriyeli mültecileri de kapsayan bir projede çalışmış oluyoruz. Bu proje Hatay’da herkese, bölge halkına ve mültecilere hizmet edecek. 40 milyon Avroluk bir kaynak kullanılıyor projede. Projenin ilerleyişinden dolayı çok mutluyum. Sağlık personeli ve hastalar için çok iyi imkanlar sunacak. Yeni hastanede yeni servisler sayesinde yerel halk doğrudan hizmet alacak ve başka illere gitmek zorunda kalmayacak" diye konuştu.
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar, "250 yataklı yeni hastanemiz hayırlı olsun. Yılsonunda inşaatı bitirip 2022 yılı içinde hizmete almayı planlıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm projemiz sayesinde hastanelerimiz tam donanımlı ve mükemmel hale getiriliyor” dedi.
Hastanenin 34 bin metrekarelik alanda 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını söyleyen Dörtyol Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Adem Takış, "Hatay’ın tek deprem izolatörlü yapısı. 90 poliklinik odası yer alacak ve sevk veren değil, sevk alan bir hastane olacak" diye konuştu.
Hastanenin sinevizyon eşliğinde yapılan tanıtımında; Avrupa Birliğinin Türkiye’deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında sağladığı 40 milyon Euro’luk finansman ile hastane yapımı için projeye 2018 yılında başlanıldığı, AB’nin sağladığı finansman yönetimini üstlenen Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının işbirliği ile yapımı sürdürülen 250 yataklı tam donanımlı yeni Dörtyol devlet hastanesinin temeli Nisan 2019 atıldığı, hastanenin Dörtyol merkez olmak üzere Erzin ve Payas ilçeleri ile yaklaşık 250 bin kişiye hizmet vererek bölgesinde öncü sağlık tesislerinden olacağı, hastanenin 2022 yılının başından itibaren hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar Edaş Hatay’da yatırım çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar Edaş Hatay’da yatırım çalışmalarına devam ...
Hadi: "Savaştan kaçan sivilleri misafir kabul eden tek ülke Türkiye’dir"
YEREL HABERLER Hadi: "Savaştan kaçan sivilleri misafir kabul eden ...
Hatay’da 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Operasyonda ?5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay’da 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele ...
Başkan Savaş: "Dünya mutfağı olma yolunda ilerliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Savaş: "Dünya mutfağı olma yolunda ...
Müzisyeni '1300 lira yardım veriyoruz' diyerek dolandırdılar
YEREL HABERLER Müzisyeni '1300 lira yardım veriyoruz' diyerek ...
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER TIR ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Gölde kayık alabora oldu: 1 ölü
YEREL HABERLER Gölde kayık alabora oldu: 1 ölü
Hatay’da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Hatay’da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü
Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton, Hatay Valisi Doğan´ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Birleşik Krallık Devlet Bakanı Morton, Hatay Valisi ...
Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da Sınırda incelemelerde bulunan Morton, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü
YEREL HABERLER Birleşik Krallık Bakanı Wendy Morton Hatay'da Sınırda ...
Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini tanıttı
YEREL HABERLER Hatay'da mankenler 2021 yılının gelinliklerini ...
BM'den İdlib'e 46 tır insani yardım
YEREL HABERLER BM'den İdlib'e 46 tır insani yardım
Hatay´da 8 bin 571 parça kaçak elektronik ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay´da 8 bin 571 parça kaçak elektronik ürün ele ...
Başına yorgun mermi düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Başına yorgun mermi düşen çocuk yaralandı
Hatay'da FETÖ operasyonuna 5 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'da FETÖ operasyonuna 5 gözaltı
Hatay'da 'St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı' ayini
YEREL HABERLER Hatay'da 'St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı' ...
Hatay'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına ...
İlk mağara kilisede dünya barışı için dua ettiler
YEREL HABERLER İlk mağara kilisede dünya barışı için dua ettiler
Hatay´da asayiş operasyonu: 9 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay´da asayiş operasyonu: 9 tutuklama
Dr. Dablan: "Çocukluk çağı obezitesini önleme, anne karnında başlar"
YEREL HABERLER Dr. Dablan: "Çocukluk çağı obezitesini önleme, anne ...
Buz hokeyinde yıldızlar ve minikler madalyalarını aldı
YEREL HABERLER Buz hokeyinde yıldızlar ve minikler madalyalarını ...
Hatay’da 12 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 12 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi
İskenderun’da 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER İskenderun’da 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele ...