Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi 5 siyasi partiyle sağlık protokolü imzaladı

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi, TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin ilçe başkanlıkları ile sağlık protokolü imzalandı.

Protokole göre, ilçe genelindeki parti üyeleri, ilçe başkanlıklarında çalışanlar ve birinci derece yakınları, sağlık hizmeti ihtiyaçlarından yararlanacak.

Düzenlenen sağlık hizmeti protokolü, AK Parti İlçe Başkanı Semir Özdemir, CHP İlçe Başkanı Turgay Abacı, HDP İlçe Başkanı Naim Özbek, MHP İlçe Başkanı Hikmet Külahlı, İYİ Parti İlçe Başkanı Seyran Ziroğlu ile Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hayrettin Dönger arasında imzalandı.

Başhekimi Hayrettin Dönger, imzalanan protokol sonrası yaptığı açıklamada, halkın sağlığı için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti.

Yeni yönetimle sağlık alanında her türlü faaliyete destek vereceklerini vurgulayan Dönger, “Sağlık alanında kentimizin her insanına ulaşmaya çalışacağız. Daha sağlıklı bir toplum için hizmet etmeye devam edeceğiz. Amacımız en son teknolojileri kullanarak kaliteli, güvenli, yüksek standartlı bir sağlık hizmeti vermektir” dedi.

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