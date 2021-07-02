Atakaş Hatayspor topbaşı yaptı

Samim SELÇUK /ALTINÖZÜ,(Hatay),(DHA)- Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2021-22 sezonunun ilk antrenmanını teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi.Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başlayan Hatayspor, günün ilk antrenmanını yaptı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenmana bütün fubolcular katılırken, yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla günü tamamlayacak.
Öte yandan sabah antrenmanında yeni transferlerden Emre Çolak da yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Hatay Samim SELÇUK
2021-07-02 13:48:17
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