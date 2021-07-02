Gölbaşı Gölü çevresindeki metruk binalar yıkılıyor

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Adalar Mahallesinde bulunan Gölbaşı Gölü çevresinde bulunan metruk binaların yıkımına jandarma eşliğinde başlanıldı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı TR63 Bölgesi 2201 Yılı Turizm Altyapısının geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alt yapı Mali Destek Programı Amik Gölünün Son Gözyaşı Gölbaşı Gölü projesinin uygulanacağı alanda bulunan metruk binaların yıkımına başlanıldı.

Gölbaşı Gölü çevresinde yapılacak olan ve turizme kazandırılacak olan proje kapsamında, yöreye özgü endemik bitkilerin yetiştirilmesi, mevcut hayvan varlığının geliştirilmesi, göçmen kuşlar hakkında farkındalığın oluşturulması, Gölbaşı Gölü’nün tanıtımı, yöre halkının bilinçlendirilerek ekonomik olanaklarının çeşitlenmesi için uygun ortam hazırlanması amacıyla Gölbaşı Gölü Sulak Alan Yönetim Planı kapsamında kır lokantası, yöresel ürün satış yeri, ziyaretçiler için tuvalet ünitesi, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, peyzaj alanları yapılması planlanıyor.

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