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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEB ilk kalibrasyon merkezini Hatay'da kurdu

İHA

MEB ilk kalibrasyon merkezini Hatay'da kurdu

Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye'de mesleki eğitimde ilk biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezi Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.
Hatay Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon Merkezi, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hatay İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim ve iş birliği protokolü kapsamında, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezindeki tıbbi cihazların kalibrasyonu ile çalışmalarına başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile yaptığı görüntülü görüşmede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, kalibrasyon merkezinin Türkiye’de ilk kez Hatay’da kurulduğunu ifade ederek, ilk etapta sağlık ocakları ve ambulansların içerisindeki cihazların kalibrasyonunu yapmaya başladıklarını söyledi. Böyle bir merkezin bölgede olmadığını belirten Karahan, "Hatay bölgesine Gaziantep ve Hatay’dan özel firmalar gelerek cihaz kalibrasyonu yapıyorlardı. Devlet katında ilk defa bizim okulumuz yapmaya başladı ve Türkiye’de ilk oldu. Bakanlığımız mesleki eğitim konusunda çok büyük hamleler başlattılar Türkiye’de bizde bu doğrultuda onların liderliğiyle çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, Hatay’da bulunan araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri gibi büyük hastanelerindeki tüm tıbbi cihazların kalibrasyonu yapabilecek hale gelmektir" dedi.
3 kişilik öğretmen arkadaşıyla bu işe giriştiklerini ifade eden okul öğretmenlerinden Merve Esas da, okul bünyesindeki merkezin Milli Eğitim Bakanlığında bir ilk olduğuna dikkati çekerek desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'e teşekkür etti.
Daha sonra Hatay Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans içerisinde bulunan cihazların kalibrasyonu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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