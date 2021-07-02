Türkiye´nin ilk biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezi Hatay'da kuruldu



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, Türkiye'de mesleki eğitimde ilk olan biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezi Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer´in canlı bağlantı ile katılım gösterdiği programda okul öğrencileri ve öğretmenler tarafından kentteki 112 acil ambulansta bulunan cihazın kalibrasyonu yapıldı ve ilk test başarıyla geçti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hatay İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim ve iş birliği protokolü kapsamında, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezi'ndeki tıbbi cihazların kalibrasyonu ile ilgili testler yapan Hatay Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon Merkezi, faaliyetlerine başladı. Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezi, Türkiye'de mesleki eğitimde ilk olma özelliği taşıyor.

BAKAN YARDIMCISI ÖZER, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Hatay Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon Merkezi atölyesinin açılış programına canlı bağlantı ile katılım gösteren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye'de mesleki eğitimde ilk olan bu merkezin hayırlı olmasını dileyerek, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve okul idaresinden merkez ile ilgili bilgi aldı. Özer, öğrencilerle de konuşarak onları tebrik etti.

'TÜRKİYE´DE İLK OLDU'

Kalibrasyon merkezinin Türkiye´de ilk kez Hatay´da kurulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, şunları söyledi: "İlk etapta sağlık ocakları ve ambulansların içerisindeki cihazların kalibrasyonunu yapmaya başladık. Daha önce özel firmalar gelerek cihaz kalibrasyonu yapıyorlardı. Devlet katında ilk defa bizim okulumuz yapmaya başladı ve Türkiye´de ilk oldu. Bakanlığımız mesleki eğitim konusunda çok büyük hamleler başlattı. Türkiye´de bizde bu doğrultuda onların liderliğiyle çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, Hatay´da bulunan araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri gibi büyük hastanelerindeki tüm tıbbi cihazların kalibrasyonu yapabilecek hale gelmektir" ifadelerine yer verdi.

3 öğretmen arkadaşıyla bu işe başladıklarını ifade eden öğretmen Merve Esas da, okul bünyesindeki merkezin Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir ilk olduğuna dikkat çekerek desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer'e teşekkür etti. Programda, Hatay Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans içerisinde bulunan cihazların kalibrasyonu yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-02 19:02:33



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