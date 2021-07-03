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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da kereste fabrikasında yangın

İHA

Hatay'da kereste fabrikasında yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Makinelerinin de yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

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