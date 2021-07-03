Hatay'da kereste fabrikasında yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Antakya ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Makinelerinin de yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.