Hatay'da ormanda insan başı ve ayakları bulundu 



Samim SELÇUK/ ALTINÖZÜ(Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda, erkeğe ait olduğu belirtilen baş ve ayaklar bulundu. Bölgede detaylı arama yapılırken, jandarma da soruşturma başlattı.

İlçeye bağlı Kolcular Mahallesi'nde, ihbar üzerine ormanlık alanda araştırma başlatan jandarma ekipleri, erkeğe ait olduğu belirtilen baş ve 2 ayak buldu. Bölgede detaylı arama yapılırken, insan vücuduna ait herhangi bir uzva rastlanılmadı. Baş ve ayaklar, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK

2021-07-03 15:45:05



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