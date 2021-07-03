Samandağı'nda otluk alanda yangın

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Ali ARSLAN/SAMANDAĞI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağı ilçesine bağlı Çevlik Tatil Sitesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çevlik Tatil Sitesi yakınındaki otluk alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 15 personel ve 2 tankerle yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2021-07-03 22:26:47



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