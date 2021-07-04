Hatay'da zincirleme trafik kazası 4 otomobil birbirine girdi, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre, kaza, Samandağ Antakya karayolu üzerinde bulunan Kuşalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 BNK 411, 31 D 1316, 27 DK 065 ve 06 DVT 16 plakalı otomobiller zincirleme kaza yaptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.