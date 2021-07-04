TOKİ İskenderun'da 486 konut inşa edecek

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 486 yeni konut inşa edecek.

2023 yılına kadar toplamda 1 milyon 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen TOKİ Hatay projesi için start verdi. TOKİ Hatay projesi, İskenderun ilçesinde gerçekleşecek. İhalesi 2 Ağustos tarihinde yapılacak olan projede 486 adet konut inşa edilecek.

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