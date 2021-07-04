Akıntıya kapılan genç son anda kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren genç, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, hastanede tedaviye alındı.



Olay, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için sahile gelen Hüseyin C., bir süre yüzdükten sonra rip akıntısına kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığını gören sahildeki vatandaşlar genci kurtarıp denizden çıkartarak sahile getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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