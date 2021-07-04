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Güvercin tartışmasında öldürülmüş

DHA

Güvercin tartışmasında öldürülmüş


Sedat İSKENDEROĞLU/PAYAS (Hatay), (DHA)- HATAY'da başından tabancayla vurulan Murat Demirkıran'ın (43), güvercin yakalama yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay, 2 Temmuz'da Payas ilçesine bağlı Fatih Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Demirkıran, S.Ö. (34) arasında güvercin yakalaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle S.Ö.'nün tabancasından çıkan kurşun Demirkıran'ın başına isabet etti. Demirkıran kanlar içerisinde yığılırken, S.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Demirkıran, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Demirkıran, hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan S.Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. S.Ö.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Sedat İSKENDEROĞLU
2021-07-04 18:10:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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