İskenderun açıklarında hortum

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'da, İskenderun Körfezi açıklarında hortum oluşurken, kıyıdaki belediyeye ait sosyal tesiste hasar meydana geldi.

İskenderun Körfezi açıklarında, sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortumun kıyıya yaklaşmasıyla belediyeye ait sosyal tesis hasar gördü. Hortum, yürüyüş yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-07-05 10:06:31



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