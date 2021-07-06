Hareket halindeki otomobilin camından ayağını sarkıttı

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde yolculuk eden kişinin ayağını camdan dışarıya sarkıttığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İskenderun´dan Payas ilçesi yönüne sol şeritte ilerleyen 42 BUN 73 plakalı otomobilde yolculuk eden kişinin, ayağını camdan sarkıtması görenleri şaşırttı. Diğer araçlarda seyahat edenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-07-06 18:01:51



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